Гражданин Эстонии Владимир Поляков, которого вчера готовили на обмен, летит домой в Таллин. Об этом сообщила адвокат Татьяна Монтян.

"НА ЭТОМ САМОЛЕТЕ ЛЕТИТ СЕЙЧАС ДОМОЙ ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ :)

В Риге будет пересадка на Таллинн, и примерно в полночь он уже быть дома.

После содержание его с 18 по 27 декабря в фильтрационном лагере, исключение из списков на обмен пленными и полной неопределенности сегодняшнего дня - СБУшники привезли его мне под дом и оставили на улице.

Какая фантасмагорическая ситуация относительно человека, которую осудили за терроризма, а? ;)

Эстонской консул позвонила ему сегодня первый и единственный раз с момента экстрадиции его в Украину по требованию ГПУ и предложила ... передать деньги от его родных, чтобы он мог улететь домой :) :) :)

Над такой шикарной предложением он, конечно же, посмеялся, а билет ему купила я.

Надеюсь, у него не будет проблем с местной эстонской гебней, его мама наконец увидит его и убедится, что с ним все хорошо, он поел и в шапке;)

СО. Я бы напилась от счастья в честь окончания этой дикой эпопеи реально до поросячьего визга, но у меня страшный бронхит с приступами астмы, я пью антибиотики, и мне противопоказан алкоголь.

Вот такая непруха, йопта!" - Заявила Татьяна Монтян.

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