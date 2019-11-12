История с якобы перепиской Бужанского и Вятровича оказалась пранком "Джокера".

Фанаты Вятровича шлют гневные письма "Джокеру".

"Вы считаете, господин Вятрович, что суть любви к своей Родине заключается лишь в декомунизацii?

Нет, настоящая любовь к своеии страны - это, прежде только, уважение и любовь к своим соотечественникам, несмотря на их мировоззрение и язык, на котором они привыкли общаться в повседневности.

Не будьте лохом, опровергните фейк, который вы распространили сами." - Заявил "Джокер".

"Я знаю Макса Макс Бужанский не первый первый год. И вот вам несколько причин- почему это провокация: 1. Макс в принципе по- другому устроен. Он всегда предельно вежлив с оппонентами. И чем больше он возражает- тем вежливее становится 2. Макс - умный, и догадаться, что такие вещи сразу обнародуют может раньше, чем Вятрович обернется на звук собственного имени 3. Макс - стратег, и быстро просчитывает результаты 4. Он - человек правильного этического кодекса" - Заявила журналист Наталья Влащенко.

Напомним, сегодня стало известно, что бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович зайдет в Раду по спискам "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Бывший руководитель Института Нацпамяти Владимир Вятрович ещё не успел стать депутатом Рады, а между ним и нардепом от фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским уже произошла заочная перепалка в сети.

Началось с того, что Вятрович выложил скрин якобы сообщения, которое получил от Бужанского. Оно переполнено угроз в адрес будущего нардепа от БПП.

"Привет коллега будущий, смотри давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в еб@ло, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских пид@расов еб@л и буду еб@ть, ты понял??" - говорится в сообщении.

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