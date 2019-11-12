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73-річний Сильвестр Сталлоне вийшов у світ з дружиною і дочкою (Фото)
12.11.2019 21:38
У Беверлі-Хіллз відбулася прем'єра документального фільму HBO «Very Ralph». У числі перших глядачів стрічки про видатного кутюр'є Ральфа Лорана був помічений 73-річний Сильвестр Сталлоне в супроводі улюблених жінок.

На червоній доріжці світського заходу голлівудський актор з'явився під руку з 21-річною дочкою Сістін і 51-річною дружиною Дженніфер Флавін. Сильвестр вибрав темний костюм у велику клітку і чорну водолазку замість класичної сорочки. Його армия віддала перевагу строгому платті-блейзері - такий фасон користується величезною популярністю у модниць ось уже кілька сезонів поспіль. Образ Дженніфер доповнив комплект із золотих човників і клатч в тон.

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