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В СБУ заявили, что 2,5 тыс. государственных сайтов работали с большими нарушениями требований законодательства
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28.12.2017 22:39
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В СБУ сообщили, что многие государственные сайты не соблюдали
требований по устойчивому функционированию. В СБУ сообщили о
предотвращении угрозы государственным сайтам Фото: pixabay.com Об
этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в отчете о работе
спецслужбы по противодействию российской гибридной агрессии в
информационном пространстве.В СБУ отметили, что многие
государственные сайты не соблюдали требований по устойчивому
функционированию сайтов, следовательно в 2017 году спецслужба
начала "масштабные" профилактические мероприятия по локализации
угроз."Предотвращены угрозы устойчивому функционированию более 60
государственных информационных ресурсов", – отметили в
спецслужбе.Последняя масштабная кибератака была зафиксирована в
Украине 27 июня, накануне Дня Конституции. "Вирус-вымогатель"
парализовал работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых
организациях, почтовых службах, государственных
учреждениях. Название вируса, шифрующего файлы на жестком
диске всех компьютеров в зараженной сети, – Petya.A.14
октября команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события
Украины (CERT-UA) Государственной службы специальной связи и защиты
информации сообщила, что в период с 13-го по 17
октября информационные ресурсы Украины могут подвергнуться
новым кибератакам. При этом кибератак на госструктуры в этот период
зафиксировано не было.24 октября неизвестные совершили
кибератаку на Министерство инфраструктуры Украины, а
также на одесский аэропорт и систему Киевского
метрополитена.
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