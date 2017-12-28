В СБУ сообщили, что многие государственные сайты не соблюдали требований по устойчивому функционированию. В СБУ сообщили о предотвращении угрозы государственным сайтам Фото: pixabay.com Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в отчете о работе спецслужбы по противодействию российской гибридной агрессии в информационном пространстве.В СБУ отметили, что многие государственные сайты не соблюдали требований по устойчивому функционированию сайтов, следовательно в 2017 году спецслужба начала "масштабные" профилактические мероприятия по локализации угроз."Предотвращены угрозы устойчивому функционированию более 60 государственных информационных ресурсов", – отметили в спецслужбе.Последняя масштабная кибератака была зафиксирована в Украине 27 июня, накануне Дня Конституции. "Вирус-вымогатель" парализовал работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, государственных учреждениях. Название вируса, шифрующего файлы на жестком диске всех компьютеров в зараженной сети, – Petya.A.14 октября команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) Государственной службы специальной связи и защиты информации сообщила, что в период с 13-го по 17 октября информационные ресурсы Украины могут подвергнуться новым кибератакам. При этом кибератак на госструктуры в этот период зафиксировано не было.24 октября неизвестные совершили кибератаку на Министерство инфраструктуры Украины, а также на одесский аэропорт и систему Киевского метрополитена. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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