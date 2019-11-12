Каждый второй автобус в Полтаве выезжает на путь неисправным.

У многих маршруток не открывается аварийный выход, плохо прикручены колеса, салон – мокрый от дождя. Это – лишь часть нарушений, которые обнаружили полицейские.

В шесть часов утра журналисты вместе со стражами порядка заняли пост близко от ворот одного из крупнейших в городе транспортных предприятий. Выезжают первые автобусы. Их встречает полиция и "Укртрансбезопасность". Начинают проверку.

В первой же маршрутке – нарушение. Медикаменты в аптечке – просрочены, аптечка – 2012 года.

"А как часто вас проверяют вообще? – интересуются у водителя. – Вот раз проверили за два месяца", – отвечает шофер.

В следующем автобусе находят уже технические неисправности: отсутствует гайка крепления колеса. Соответственно – колесо ненадежно закреплено, в дороге может быть все, что угодно, объясняют проверяющие.

Водитель автобуса не верит, что из-за одной гайки не может ехать, но на путь полицейские его не выпустили и провели "ликбез".

"Отсутствует болт, гайка крепления. Согласно с этим на вас будет составлен материал, выдадим вам временное согласие на право управления транспортным средством", – говорит полицейский. – Подожди, подожди, вы что, у меня права изымаете? – изумился водитель. Да", – отвечает полицейский.

Еще один водитель получает штраф. Шоферу придется вернуться на базу, и сделать ремонт. У него не работает аварийный выход.

Нарушения оказываются практически в каждом автобусе. Проверяющий показывает в одной из маршруток мокрые сиденья. Здесь дождевая вода попадает в салон автомобиля, а значит – санитарное состояние машины не соответствует норме.

Обшивка сидений – потрескавшаяся, на лобовом стекле – трещина в зоне работы стеклоочистителей. С этими нарушениями эксплуатация транспортного средства запрещается.

Журналисты вместе с полицией идут на предприятие искать механика, который выпустил неисправные автобусы в рейсы. На него тоже надо составлять протокол, но перед группой закрывают ворота.

На этом предприятии, по информации полиции, около сотни автобусов. К восьми утра выехали максимум 15. Все остальные – стоят во дворе, ждут.

Стражи порядка шутят: едут навстречу проверке только те, кто уверен в своем транспорте, к примеру, новая маршрутка. Проверяющие осматривают ее. У машины – новая резина, чистый салон, никаких вопросов к транспорту нет.

При этом каждый второй автобус выехал на путь с нарушениями, заключают полицейские. Некоторых водителей остановили повторно.

"Даже сейчас, во время проверки, обнаружили два таких нарушения. На двух водителей были составлены протоколы. И у двоих водителей изъяли водительское удостоверение, составили протоколы и будем отправлять в суд", – сообщил инспектор безопасности дорожного движения Нацполиции в Полтавской области Артем Прокопенко.

Такие проверки, говорят полицейские, проводят до семи раз в месяц. И каждый раз обнаруживаются нарушители. Однако ни угроза попасть в аварию, ни штрафы, водителей, похоже, не останавливают, и они продолжают подвергать пассажиров опасности.

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