|США призывают обменяться "всех на всех"
|28.12.2017 22:39
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В США считают, что стороны сделали шаг к выполнению Минских соглашенийГосударственный департамент США призывает провести обмен задержанными в Донбассе по формуле "всех на всех".
Фото: ukrinform.ua
Об этом говорится в заявлении Госдепа по поводу обмена пленными боевиками и теми, кого задержала на Донбассе украинская власть.
"Этот обмен является шагом к имплементации Минских соглашений. Мы вновь призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства относительно Минских соглашений, включая настоящий обмен задержанными по формуле "всех на всех"; полное прекращение огня; отвод тяжелых вооружений; обеспечение доступа специальной наблюдательной миссии ОБСЕ; гуманитарный доступ в зону конфликта", - говорится в заявлении.
Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.
В то же время председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.