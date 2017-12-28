В США считают, что стороны сделали шаг к выполнению Минских соглашений

Об этом говорится в заявлении Госдепа по поводу обмена пленными боевиками и теми, кого задержала на Донбассе украинская власть.

"Этот обмен является шагом к имплементации Минских соглашений. Мы вновь призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства относительно Минских соглашений, включая настоящий обмен задержанными по формуле "всех на всех"; полное прекращение огня; отвод тяжелых вооружений; обеспечение доступа специальной наблюдательной миссии ОБСЕ; гуманитарный доступ в зону конфликта", - говорится в заявлении.