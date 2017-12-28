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США призывают обменяться "всех на всех"
28.12.2017 22:39
США призывают обменяться "всех на всех"
В США считают, что стороны сделали шаг к выполнению Минских соглашений
Государственный департамент США призывает провести обмен задержанными в Донбассе по формуле "всех на всех".
США призывают обменяться "всех на всех" Фото: ukrinform.ua

Об этом говорится в заявлении Госдепа по поводу обмена пленными боевиками и теми, кого задержала на Донбассе украинская власть.

"Этот обмен является шагом к имплементации Минских соглашений. Мы вновь призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства относительно Минских соглашений, включая настоящий обмен задержанными по формуле "всех на всех"; полное прекращение огня; отвод тяжелых вооружений; обеспечение доступа специальной наблюдательной миссии ОБСЕ; гуманитарный доступ в зону конфликта", - говорится в заявлении.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лицУкраинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

В то же время председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.

 

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