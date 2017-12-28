Приморский суд Одессы завтра будет избирать меру пресечения для россиянина Евгения Мефедова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Рыбин, передает корреспондент .

По его словам, Мефедова вернули в Одессу из Святогорска как одного из пятнадцати россиян, которых Украина не представила на обмен.

Государственное обвинение будет настаивать на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, бывшего фигуранта "дела 2 мая" Мефедова, которого сейчас обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и свержения государственного строя, готовили к обмену на украинских военнопленных.

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