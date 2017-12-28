Русская служба Би-би-си вспоминает основные новостные фейки, с которыми пришлось столкнуться русскоязычной аудитории.

10. «В украинской школе прошел урок русофобии», информирует еizvestia.com.

Видео урока появилось в интернете в январе 2017 года. По сценарию, украинский военный преподает русофобию ученикам средней школы города Краматорска (Донецкая область). Расхаживая по классу с автоматом Калашникова, он называет русских «нацией бомжей и алкоголиков» и требует у учеников деньги за некую газету «Кропивач». Ролик наделал много шума в российских СМИ.

Как выяснила Русская служба Би-би-си, видеоролик является фальшивкой, а газета «Кропивач» — сознательной провокацией. Они были сделаны украинскими активистами из Днепра, чтобы «потроллить российские СМИ».

9. «Британцы массово скупают календари с Путиным»

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Заметка о том, что «календарь с изображениями Владимира Путина вызвал ажиотаж в Британии» изначально появилась на сайте телеканала «Звезда».

Автор заметки Кирилл Кунецкий ссылается на материал Daily Mirror, озаглавленный гораздо более сдержанно: «Вышел календарь на 2018 год с Владимиром Путиным — в нем есть топлесс-фото, винтовки, дзюдо и даже леопард». Британское издание отметило лишь, что на момент публикации в интернет-магазине eBay было доступно «около шести» экземпляров календаря.

Как сообщил основатель проекта «Лапшеснималочная» Алексей Ковалев, календарь выставил на eBay пользователь из Воронежа.

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8. «Феминистки вывесили баннер на башне Кремля»

На фото, опубликованных 8 марта 2017 года, феминистки с транспарантом и дымовыми шашками якобы стоят на стенах Угловой арсенальной башни, куда посетителей и туристов обычно не пускают. Федеральная служба охраны заявила, что проникновения на охраняемые объекты не зафиксировала.

Свидетель акции корреспондент RTVi Алексей Абанин также не видел баннера на кремлевской башне. Он рассказал, что активистки сами распределили между журналистами точки для съемок: «Были договоренности: все присылали фотографии на единую почту, после чего с этой почты была общая рассылка всех фотографий. Каждая фотография подписана не была, было просто: «авторы такие-то».

На то, что фото на башне поддельные, указывали и их метаданные — скрытые характеристики. Когда разгорелся скандал, журналист попытался узнать у активисток, настоящие ли эти фото, но те ушли от ответа.

Позже организаторша акции Леда Гарина признала, что фото на башне созданы в графическом редакторе.

7. «Бывший глава МИ-6 рассказал о планах Британии захватить Кавказ»

Текст под заголовком «Бывший глава МИ-6 признает, что хитрый план распада России был разгромлен Путиным» появился на поддельном сайте газеты Guardian.

В нем прежний глава британской разведслужбы сэр Джон Скарлетт «рассказывает» о трехступенчатом плане западных спецслужб по сдерживанию России на Кавказе. Утверждается, что первым этапом его стала «Революция роз» в Грузии, в результате которой к власти пришел Михаил Саакашвили.

Коварный план оказался сорван. «К сожалению, война 2008 года в Грузии стала железным кулаком Москвы против нашего самого большого стратегического плана на Кавказе», — говорится в фальшивом интервью.

6. «Жительница Петербурга умерла из-за того, что скорая попала в затор, созданный сторонниками Навального»

Вечером 7 октября Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела из-за смерти 55-летней местной жительницы, к которой не смогли приехать врачи из Мариинской больницы. «Проезд Невского проспекта был затруднен», — сообщается на сайте ведомства без указания причины.

В этот день в Петербурге, как и во многих городах России, проходила несанкционированная акция сторонников Алексея Навального.

Вскоре «Фонтанка» уточнила, что автомобиль застрял перед Невским проспектом из-за того, что он был перекрыт полицейскими, а не протестующими. Скорой удалось доехать до места вызова за 16 минут, причем другая бригада оказалась там еще раньше.

5. «В американском ресторане подают бургер в честь дня рождения Владимира Путина»

В видеоролике агентства агентство Ruptly официантка нью-йоркского ресторана Lucyʼs Тамара Илизарова рассказала, что «Путинбургер» весит 1952 грамма — цифра соответствует году рождения Путина.

Представитель ресторана Lucyʼs Шон Райан рассказал «Лапшеснималочной», что никакого бургера в честь Путина они не готовят.

Работница ресторана Дарья Пауто вскоре записала видеообращение, из которого следует, что ее уволили. Она еще раз расписалась в своем уважении к Владимиру Путину.

4. «Проукраинские неоязычники взяли на себя ответственность за поджог Ростова»

23 августа 2017 года жилой район в центре Ростова еще тлел после пожара, учиненного неизвестными, когда на YouTube появилось первое видео «Русского освободительного движения». Шестеро вооруженных мужчин в кустах с неоязыческим флагом — это якобы русские националисты, помогавшие украинцам бороться против «кровавого режима Путина» на востоке Украины и теперь «обратившие свой взгляд на отчизну».

В серии роликов РОД назвали поджог Ростова своим «первым успешным террористическим актом на территории Российской Федерации».

Как выяснила Русская служба Би-би-си, эти ролики являются фальшивкой, а их создатели связаны с «МГБ ДНР». Ролики также активно распространялись сайтами, за которыми может стоять «фабрика» прокремлевских интернет-троллей в Петербурге.

3. «Усама бен Ладен встречался с Хиллари Клинтон в Белом доме»

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о «фантастических, феерических фотографиях, как в Белом доме принимали бен Ладена», в эфире канала «Россия-1» 2 ноября.

«Это же классический лоббизм в самом настоящем смысле слова», — возмущалась Захарова на всю многомиллионную телеаудиторию. В качестве иллюстрации к ее словам было продемонстрировано фото, на котором бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон якобы жмет руку бывшему террористу № 1.

На оригинальном фото Клинтон жмет руку индийскому певцу и музыканту Шубхашишу Мухерджи в 2004 году. И произошло это не в Белом доме, а на приеме в отеле. Липовый коллаж с Клинтон и террористом распространяли еще сторонники Трампа во время президентской гонки в США.

2. Владимир Путин выдал видеозапись атаки американских ВВС за работу российской авиации в Сирии

Летом 2017 года американский режиссер Оливер Стоун выпустил фильм-интервью с Владимиром Путиным. В одном из эпизодов Путин показал Стоуну видео с телефона, на котором якобы видна работа российской авиации в Сирии.

Вскоре выяснилось: кадры, которые демонстрировал Путин, идентичны видео 2009 года, на котором американские войска атакуют в Афганистане террористов.

Голоса же пилотов, говорящих на русском на президентском видео, взяты из записи трехлетней давности: это запись переговоров пилотов украинских боевых вертолетов в ходе их удара по захваченному тогда сепаратистами Донецкому аэропорту в мае 2014-го.

После того как разразился скандал, в Кремле заявили, что пленка для президента была предоставлена минобороны.

1. «Неоспоримое подтверждение»: минобороны выдало скриншот из игры за спутниковые снимки

фото из сообщения минобороны

14 ноября минобороны России опубликовало в соцсетях материалы, которые подавались как «неоспоримое подтверждение обеспечения США прикрытия боеспособных отрядов» группировки «Исламское государство». Военное ведомство датировало снимки 9 ноября и утверждало, что они сделаны в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии.

Эксперты Bellingcat быстро выяснили, что в качестве улик были продемонстрированы скриншоты из мобильной игры AC-130 Gunship Simulator.

После того как министерство уличили во ложь, оно удалило публикацию в «Твиттере» и отредактировало пост в «Фейсбуке». В военном ведомстве заявили, что скриншот был прикреплен по ошибке, а виновный найден — им якобы оказался гражданский сотрудник.

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