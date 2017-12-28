Голосование состоится в начале марта

Очередные парламентские выборы состоятся, скорее только, 4 марта. Дата будет определена в ближайшее время на заседании Совета министров Италии, пишет Reuters .

В Италии двухпалатный парламент: в нижней Палате депутатов - 630 депутатов, в Сенате - 315.

У власти сейчас левоцентристская Демократическая партия во главе с бывшим премьером Маттео Ренци, однако соцопросы дают ей только 23%. Для сравнения, на выборах в 2013 году она получила около 30% голов.

Самая популярная партия в Италии - популистское "Движение пяти звезд" (28%), но еще больше мест в парламенте может получить альянс консервативной партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони и правые "Лига Севера" и "Братья Италии". На троих они могут набрать до 34% голосов.