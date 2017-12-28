В Киеве 30 и 31 декабря будут проведены традиционные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции по всем группам товаров. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, передает В частности, ярмарки пройдут: 30 декабря (суббота) 2017 в: • Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская; • Дарницком районе - ул. Ревуцкого; • Деснянском районе - ул. Сабурова (в пределах ул. О. Бальзака и просп. Маяковского) ул. Милославская (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского) • Днепровском районе - б-р И. Шамо, 2-12; • Оболонском районе - ул. Калнышевского, 1-5; • Печерском районе - ул. К. Билокур; • Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка); • Святошинском районе - ул. Академика Киприанова, 2-28; • Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского) • Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17. 31 декабря (воскресенье) 2017 в: • Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна) • Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79; • Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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