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Касьянов о Донбассе: Активизация боевых действий уже с совсем другим раскладом сил становится неизбежной
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28.12.2017 22:55
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В условиях "полной недоговороспособности Кремля" по ситуации на
Донбассе храбрость Запада оказывать помощь Украине будет только
увеличиваться. Поставки тяжелого оборонительного вооружения уже
обсуждаются, отметил прежний премьер-министр РФ Михаил Касьянов.
Касьянов: Кремль глубоко заблуждается в своей политической
линии Фото: Михаил Касьянов / Facebook "В Кремле их как будто не
поняли: в ответ прозвучали предостережения и даже угрозы эскалации
конфликта. В условиях полной недоговороспособности Кремля смелость
оказывать помощь Украине для защиты от Путина будет только
увеличиваться. Следующим шагом станут поставки Украине тяжелого
оборонительного вооружения. Политические дискуссии на этот счет уже
начались", – написал он.По словам политика, позиция
российского руководства "делает дальнейшее наращивание военной
поддержки суверенной Украины единственным выходом из тупика,
повышая политическую, военную и экономическую стоимость агрессии
для Путина и его окружения"."Активизация боевых действий уже с
совсем другим раскладом сил становится неизбежной", – заявил
Касьянов.Он считает, что Кремль "глубоко заблуждается в своей
политической линии" и уходит от реального шанса завершить
противостояния с Украиной и Западом по Донбассу."Вариант с
введением миротворческого контингента ООН с широкими полномочиями
на всю территорию Донбасса был бы спасителен для Путина и позволил
бы ему выйти из ситуации, сохранив лицо. Если Путин упустит и эту
возможность, то российскую власть, и, как следствие,всех российских
граждан, ждут новые проблемы: ужесточение санкций и рост изоляции
страны", – написал политик.
https://www.facebook.com/mmkasyanov/posts/1920632924869431
20 декабря издание The Washington Post сообщило, что власть
президента США Дональда Трампа впервые разрешила экспорт
летального оборонительного оружия в Украину. Утверждалось, что
коммерческая лицензия, одобренная Госдепом США, предполагает
продажу снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и
связанных с ними комплектующих на сумму $41,5 млн.В Госдепе США
пояснили, что Украина покупала небольшие количества этих видов
оружия в течение нескольких лет как до, так и после аннексии
Крыма Россией весной 2014 года.22 декабря телеканал ABC News со
ссылкой на источники в Госдепе проинформировал, что
Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых
ракет Украине, в том числе систем Javelin.23 декабря в Госдепе
сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные
возможности". В заявлении американской администрации отмечается,
что Украина "является суверенной страной и имеет право
защищаться".В этот же день президент Петр Порошенко
подтвердил, что Украина получит летальное оборонительное
оружие из США.
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