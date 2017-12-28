В условиях "полной недоговороспособности Кремля" по ситуации на Донбассе храбрость Запада оказывать помощь Украине будет только увеличиваться. Поставки тяжелого оборонительного вооружения уже обсуждаются, отметил прежний премьер-министр РФ Михаил Касьянов. Касьянов: Кремль глубоко заблуждается в своей политической линии Фото: Михаил Касьянов / Facebook "В Кремле их как будто не поняли: в ответ прозвучали предостережения и даже угрозы эскалации конфликта. В условиях полной недоговороспособности Кремля смелость оказывать помощь Украине для защиты от Путина будет только увеличиваться. Следующим шагом станут поставки Украине тяжелого оборонительного вооружения. Политические дискуссии на этот счет уже начались", – написал он.По словам политика, позиция российского руководства "делает дальнейшее наращивание военной поддержки суверенной Украины единственным выходом из тупика, повышая политическую, военную и экономическую стоимость агрессии для Путина и его окружения"."Активизация боевых действий уже с совсем другим раскладом сил становится неизбежной", – заявил Касьянов.Он считает, что Кремль "глубоко заблуждается в своей политической линии" и уходит от реального шанса завершить противостояния с Украиной и Западом по Донбассу."Вариант с введением миротворческого контингента ООН с широкими полномочиями на всю территорию Донбасса был бы спасителен для Путина и позволил бы ему выйти из ситуации, сохранив лицо. Если Путин упустит и эту возможность, то российскую власть, и, как следствие,всех российских граждан, ждут новые проблемы: ужесточение санкций и рост изоляции страны", – написал политик. https://www.facebook.com/mmkasyanov/posts/1920632924869431 20 декабря издание The Washington Post сообщило, что власть президента США Дональда Трампа впервые разрешила экспорт летального оборонительного оружия в Украину. Утверждалось, что коммерческая лицензия, одобренная Госдепом США, предполагает продажу снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих на сумму $41,5 млн.В Госдепе США пояснили, что Украина покупала небольшие количества этих видов оружия в течение нескольких лет как до, так и после аннексии Крыма Россией весной 2014 года.22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе проинформировал, что Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине, в том числе систем Javelin.23 декабря в Госдепе сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В заявлении американской администрации отмечается, что Украина "является суверенной страной и имеет право защищаться".В этот же день президент Петр Порошенко подтвердил, что Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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