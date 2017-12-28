Польские пограничники задержали в аэропорту Варшавы российского олигарха Андрея Чернякова, находящегося в международном розыске за финансовые злоупотребления. При себе мужчина имел фальшивый заграничный паспорт гражданина Румынии.

«Путешествующий во время пограничной проверки при выезде из Польши предоставил поддельный румынский паспорт. Пограничники выяснили, что задержанный является гражданином России. После проверки оказалось, что его разыскивают российские правоохранительные органы за финансовые злоупотребления», — заявил представитель Навислянского отдела Пограничной службы РП Кшиштоф Гжех, информирует svodka.net.

Россиянину выдвинуто обвинение в подделке документов, и он согласился отбыть наказание в виде шести месяцев заключения с отсрочкой на два года. «Учитывая его преследование российскими органами правосудия, решением Варшавского окружного суда он временно арестован», — отметил Гжех.

По информации российских СМИ, органы правосудия РФ готовят представление польской стороне об экстрадиции Чернякова на Россию.

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Черняков руководил одной из наибольших строительных компаний на России «Космос». Российские органы правосудия инкриминируют ему растрату 11 млрд рублей (300 млн долл.), которые его компания кредитовала в банке «Москва».

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