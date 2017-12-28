В результате теракта, который произошел 28 декабря в Кабуле, погиб
41 человек. Взрыв произошел сегодня утром Фото: EPA Отмечается, что
в результате взрыва возле офиса информагентства AVA, где также
расположен социально-культурный центр, погиб 41 человек, включая
журналиста.В министерстве внутренних дел сообщили, что 89 человек
получили ранения. По словам чиновников, пятеро пострадавших
находятся в тяжелом состоянии.Теракт произошел сегодня утром,
террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В
социально-культурном центре в это время проходило собрание
общественников, многие пришли с семьями.
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