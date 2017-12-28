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Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле
28.12.2017 22:55
В результате теракта, который произошел 28 декабря в Кабуле, погиб 41 человек. Взрыв произошел сегодня утром Фото: EPA Отмечается, что в результате взрыва возле офиса информагентства AVA, где также расположен социально-культурный центр, погиб 41 человек, включая журналиста.В министерстве внутренних дел сообщили, что 89 человек получили ранения. По словам чиновников, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Теракт произошел сегодня утром, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В социально-культурном центре в это время проходило собрание общественников, многие пришли с семьями.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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