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Ірина Шейк показала донечку-модницю (Фото)
12.11.2019 23:45
Здається, в Нью-Йорк прийшла холодна погода. Ірина Шейк точно знає, як виглядати стильно в таку погоду. Папараці помітили зірку під час прогулянки з донькою Леєю в Нью-Йорку. Схоже, вони відмінно провели час і навіть позували на камеру.

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