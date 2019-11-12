Ірина Шейк показала донечку-модницю (Фото) - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Ірина Шейк показала донечку-модницю (Фото)
12.11.2019 23:45
Здається, в Нью-Йорк прийшла холодна погода. Ірина Шейк точно знає, як виглядати стильно в таку погоду. Папараці помітили зірку під час прогулянки з донькою Леєю в Нью-Йорку. Схоже, вони відмінно провели час і навіть позували на камеру.
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Теги:
діти та сім\'я
культура
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