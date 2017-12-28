Киев и представители террористических организаций на Донбассе должны договориться о проведении обмена военнопленными по формуле «все на все». Об этом вечером в четверг, 28 декабря, в Госдепартаменте США.

«Этот обмен является шагом к имплементации Минских соглашений. Мы вновь призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства по Минским соглашениям, включая настоящий обмен задержанными по формуле «всех на всех»; полным прекращением огня; отводом тяжелых вооружений; обеспечением доступа специальной наблюдательной миссии ОБСЕ; гуманитарным доступом в зону конфликта», — говорится в заявлении.

Как сообщалось, на Донбассе состоялся процесс обмена пленными. Киеву передали 73 заложника, находившихся в плену на подконтрольных пророссийским террористам территориях Донбасса. В свою очередь, Украина передала на Донбасс 233 человека.

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