Украинская сторона полностью восстановила электроснабжение в Травневом и Гладосово

В пресс-центре штаба АТО информируют о восстановлении энергоснабжения в прифронтовых населенных пунктах Травневое и Гладосово

"28 декабря, по взаимодействию с органами местного самоуправления, слаженной координации группы Гражданско-военного сотрудничества ВС Украины, работники ДТЭК Донецкоблэнерго и ГСЧС Украины окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Травневое и Гладосово к электроснабжению", - говорится в сообщении пресс-центра опубликованном на странице в Фейсбуке.

В информации отмечается, что во время проведения ремонтно-восстановительных работ, присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.

В штабе также подчеркнули, что Вооруженные силы Украины всесторонне поддерживают и помогают гражданскому населению, восстанавливая социальную инфраструктуру и частные дома, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны боевиков.