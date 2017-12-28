В Украине тема возвращения 73 человек с оккупированных территорий 27 декабря доминировала в СМИ. Освещение процедуры в прессе на оккупированных территориях было скромным, как и встреча 233 человек, переданных украинскими властями. Ни один из руководителей «ДНР» и «ЛНР» участия в процедуре не принял.

Обзор материалов луганских и донецких сайтов и телеканалов о «большом обмене», информирует еizvestia.com.

Донецк

«Официальный сайт» группировки «ДНР» опубликовал несколько кратких сообщений о ходе обмена удерживаемыми лицами. Так, упомянуто, что «министерство транспорта» предоставило четыре автобуса для вывоза переданных украинскими властями лиц из Горловки в Донецк.

Окончательные данные об итогах обмена должен представить руководитель «ДНР» Александр Захарченко, говорилось в сообщении «омбудсмена» Дарьи Морозовой, однако пока никаких комментариев от него не последовало.

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Крупнейшее из подконтрольных сепаратистам агентств Донецка – ДАН – опубликовало небольшой фоторепортаж из Горловки.

Никто из главарей «ДНР» не встречал автобусы с «пленными» в Донецке.

«Освобожденные из украинского плена благополучно вернулись домой. Сейчас они находятся в одном из общежитий Донецка, где им оказывается медицинская помощь», – сообщил ведущий выпуска новостей на телеканале «Юнион».

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В репортаже с места событий несколько родственников аплодируют людям, которых заводят в общежитие.

«Очень просим, чтобы Новый год он встретил дома, с нами, чтоб семья была в полном составе, а не здесь, в общежитии», – сказала сестра одного из вернувшихся Элла Листопад.

«Внешний вид освобожденных – неопровержимое доказательство пыток и издевательств киевского режима», – говорится в сюжете «Первого республиканского телеканала».

Луганск

На сайте «главы ЛНР» вообще нет упоминания о прошедшем обмене. Упоминания об участии лидеров «ЛНР» во встрече прибывших с подконтрольной Киеву территории обнаружить не удалось.

Подконтрольное группировке агентство «Луганский информационный центр» (ЛИЦ) оперативно освещало процедуру передачи удерживаемых лиц 27 декабря. Основным спикером выступала глава рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

«Освобожденные сторонники «ЛНР» поступили в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ), где они все пройдут первичный осмотр», – сообщил агентству главный врач ЛРКБ Олег Вольман.

Также ЛИЦ опубликовало свидетельства вернувшихся с рассказами о «пытках» в украинских колониях и СИЗО.

«Вот с нами едет Литовский Сергей Сергеевич, четверо детей у него в Украине. Но в СБУ отбили мозги так, что он теперь ничего не понимает, откуда и кто он не знает, рассказывает, что чеченец. Как судили, какие делали психологические экспертизы – непонятно», – рассказал один из освобожденных, прежний милиционер Сергей Горбачев.

«Они (украинцы. – «ГОРДОН») мне вешают какое-то убийство задним числом, но я в это время находился уже в рядах «ДНР», и было этому подтверждение», – рассказал мужчина, имя и фамилия которого не называются.

В сюжете «ГТРК ЛНР» выговор сделан на плохом состоянии здоровья 73 человек, переданных луганской группировке.

«На первое место выходят нарушения психоэмоциональные. Видно, что находились они в неприличных условиях», – рассказал и.о. «министра здравоохранения ЛНР» Павел Ляскевич.

Отправку автобусов из пункта пропуска «Майорское» и приход их в Луганск YouTube-аккаунт «Народная милиция ЛНР» освещал в режиме «без комментариев».

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