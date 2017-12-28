Российский политик Илья Яшин заявил, что ради его ареста в районе со сложной криминальной обстановкой от реальной работы отвлекли сразу группу сотрудников. Яшин: Огромная благодарность муниципальным депутатам и неравнодушным гражданам, которые массово приехали на суд Фото: Илья Яшин / Facebook "Сначала явились посреди ночи к родителям, с которыми я уже лет 15 не живу. Потом полдня впятером караулили меня у подъезда и взяли в столовке, куда я вышел пообедать. Неужели нечем больше заняться? В районе три вокзала, сложная криминальная обстановка, предновогодний период. Почему нельзя просто прислать повестку? На кой черт устраивать такое показательное задержание, отвлекая от реальной работы сразу группу сотрудников?" – отметил он.Политик пообещал, что задаст эти вопросы начальнику отдела внутренних дел "Красносельский", когда он придет на отчет перед советом депутатов 23 января."В отделе полиции сотрудники вели себя корректно. Извинялись, что прервали мой обед, и предлагали пиццу, которую заказали себе. С интересом расспрашивали об акциях, которые я проводил еще несколько лет назад. Интересовались моим мнением о работе отдела с учетом сложной криминальной обстановки в районе, явно напрашиваясь на комплимент. Одна из сотрудниц даже хотела со мной сфотографироваться, но ее одернул начальник и выгнал из кабинета", – рассказал он.Оппозиционер отметил, что несмотря на дружелюбие, полицейские отобрали у него телефон, ключи, деньги и шнурки."Обычно это плохой знак, свидетельствующий, что дело идет к аресту. Видимо, изначальный план был все-таки меня закрыть. Судья Юлия Мордвинова, к которой меня доставили, была настроена очень игриво. Хихикала, улыбалась, поднимала бровь. Артистичная девушка – жаль только, все аргументы в мою защиту проигнорировала, по сути, просто скопировав в судебное постановление полицейский протокол", – продолжил Яшин.Политик подчеркнул, что решение по его делу юридически оказалось очень слабым, поскольку судья не дала оценку даже тем документам, которые приобщили к материалам дела. Поэтому решение будут обжаловать."Мне показалось, судья и сама была рада, что ее в итоге не заставили меня сажать. Зачитывая постановление, она сделала драматическую паузу: "...суд решил привлечь Яшина к административному... штрафу!" И заулыбалась", – сообщил он.Оппозиционер подчеркнул, что политически решение суда о штрафе очень вредное."Во-первых, это, конечно, мелочная месть мэрии. Во-вторых, суд, по сути, закрепил монополию мэрии на согласование любой уличной активности, включая муниципальные мероприятия, которые по закону не требуют санкций исполнительной власти. А это значит, что нам предстоит долгая, изматывающая борьба за права местного самоуправления... Огромная благодарность муниципальным депутатам и неравнодушным гражданам, которые массово приехали на суд", – подытожил он. https://www.facebook.com/yashin.ilya/posts/1580036065383366 Сегодня политик сообщил в Twitter, что его задержали возле дома и повезли в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых сотрудников полиции. Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Яшина на 30 тыс. руб. (около 14 тыс. грн) за нарушение правил проведения массовых мероприятий.7 октября Яшин был избран главой муниципального округа Красносельский в Москве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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