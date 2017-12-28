Апелляционный суд Киева оставил в силе решение об аресте соратника Севериона Дангадзе на 2 месяца. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает

“Апелляционный суд. Киева оставил в силе решение Печерского районного суда об аресте соратника Саакашвили — Севериона Дангадзе на 2 месяца без альтернативы залога”, — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал 6 декабря Печерский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога соратнику экс-главы Одесской ОГА, экс-президента Грузии Саакашвили Севериону Дангадзе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира