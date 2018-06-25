Украинцев, которых условно можно отнести к среднему классу, около 25%, передает со ссылкой на .

Главных критериев оценки три, как и в мире: материальный достаток, образование и активная гражданская позиция, но с поправкой на наши реалии. Наш средний класс по своей сути отличается от такового на Западе, пишет Сегодня.

Есть и другие показатели: наличие медстраховки, сбережений в банке, возможность дать платное образование детям, получить ипотечный или другой крупный кредит в банке.

В итоге по доходам к среднему классу отнесли тех, у кого уровень доходов в месяц составляет не менее двух прожиточных минимумов на человека (3400 грн), является образование не ниже среднего специального, есть своя квартира или дом, автомобиль эконом-класса и возможность ежегодного отдыха в Украине или за рубежом.

Мужчин между них 51%, женщин - 49%, половина проживает в городах с населением более 100 тыс. чел. И только 22% - в сельской местности. Больше только представителей среднего класса - молодые люди в возрасте 18-39 лет, таких 55%. Среди людей старше 50 лет и пенсионеров их только 18%. При этом двое из трех имеют высшее образование или учатся в вузах.

Также были подробно опрошены респонденты, которые заявили, что относят себя к среднему классу. Как оказалось, их представления расходятся с реальностью. Например, предметы длительного пользования (мебель, бытовая техника) есть только в 86% из них, свое жилье - в 70%, автомобиль - в 41%, сбережения - в 15%, возможность комфортно отдохнуть за границей - в 13%, медстраховка - в 12%. То есть украинец, который считает себя "средним", так как ему "на жизнь хватает", не соответствует в этом смысле мировым стандартам.

Другие экономисты называют те же критерии для среднего класса, но уверены, что только уровень дохода должен быть намного больше, чем два прожиточных минимума на человека.

"Доход для одной семьи среднего класса должен составлять не менее тысячи долларов в месяц. В средний класс входят те, кто имеет довольно средств на полноценное питание и лечение, могут позволить себе пару раз в год отдохнуть, в состоянии приобрести жилье, автомобиль самостоятельно или в кредит. То есть средний класс может удовлетворять кроме базовых потребностей немного больше"

- считает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Средний класс характеризует высокая социальная активность. Обычно это люди, которые активно участвуют в социальной жизни и политических процессах. Эксперт констатирует, что среднего класса у нас пока становится меньше в связи с уменьшением населения Украины, трудовой миграцией и уменьшением реальных доходов из-за инфляции.

"Представитель украинского среднего класса - это высококвалифицированный наемный работник заинтересован в рабочем месте. Правительство может сохранить средний класс и имеет для этого продумать промышленную политику, провести повторную индустриализацию и организовать государственную поддержку отраслей. Нужно, чтобы государство определилось, как будет создавать рабочие места . Это станет стимулом для людей не уезжать из страны в поисках работы за рубежом", - подчеркивает директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Экономист Иван Хохлов отмечает, средний класс можно развивать и увеличивать его количество, если помочь людям создавать новые проекты по микробизнеса.

"Многие люди живут в небольших городах и селах, где нет работы. И, если государство запустит госпрограммы, то граждане смогут открывать фермы, выращивать фрукты, заниматься предпринимательством. Это поможет людям встать на ноги и со временем стать средним классом, - говорит экономист. - Еще одна важная составляющая - модернизация среднего и высшего образования, которая должна быть переформатирована и адаптировано под нужды современности. Стать более прикладным. К сожалению, сохраняется тенденция, когда в вуз идут за "корочкой", а не за реальными знаниями".

В Украине в феврале зафиксировали рост активности рынка недвижимости примерно на 50%. Сравнительно с январем 2018 года, первичный и вторичный рынок в феврале оживился.

Пожалуй, на 50-60% выросла активность спроса на рынке недвижимости. Произошло это из-за удешевления стоимости жилья вторичном рынке аппетиты владельцев квартир стали соответствовать ожиданиям покупателей. Наблюдается снижение стоимости жилья в домах старой застройки на 10-15%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира