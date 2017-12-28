Извините, но это жестокий пи*дец.

Помните про перестрелку между полицейскими в Княжичах, в результате которой погибли 5 человек? Наверное, не помните. Система вся

Теперь по сути. Есть такой чувак — Леонид Курята. На момент трагедии в Княжичах он возглавлял уголовный розыск Киева.

По версии следствия, именно Курята непосредственно руководил спецоперацией и отдал приказ спецназу КОРД на расстрел полицейских. Дословно это звучало так: «еб*шьте».

Леонида Куряту подозревают в организации умышленного убийства полицейских. После служебного расследования его уволили с полиции, потом суд взял его под домашний арест.

Но вдруг… Окружной административный суд Киева решает ВОЗОБНОВИТЬ КУРЯТУ НА ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА КИЕВА. Более того, теперь ему еще и должны будут выплатить 100 тысяч зарплаты за «временные неудобства».

«Суд вирішив, що Курята не був уповноважений здійснювати контроль за діями поліцейських в Княжичах».

Получается, Курята случайно оказался в Княжичах в тот день, случайно увидел полицейскую спецоперацию, случайно отдал им приказ, после которого они тупо перестреляли друг друга.

И ЗА ЭТО ЕГО НУЖНО ВОЗОБНОВИТЬ НА ДОЛЖНОСТИ, БЛИН, НАЧАЛЬНИКА УГРО КИЕВА!

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