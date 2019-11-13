|Вятрович стал депутатом Верховной Рады от партии Порошенко
|13.11.2019 08:38
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Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович стал депутатом Верховной Рады по спискам партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».(function() })();
Вятрович занял место Ирины Луценко, сложившей мандат по состоянию здоровья.
«Иду в политику, чтоб строить украинский мир и останавливать «русский мир», — приводятся слова депутата на странице партии «Европейская солидарность» в Facebook.
Владимир Вятрович — украинский историк, получивший образование во Львовском университете. Был одним из активистов Евромайдана, который координировал действия протестующих. В 2014 году он был назначен на пост директора института национальной памяти, где активно занялся декоммунизацией страны. Именно он представлял соответствующий законопроект в Верховной Раде.