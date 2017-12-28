|Украина полностью восстановила электроснабжение в освобожденных ВСУ поселках Травневое и Гладосово - штаб АТО
|28.12.2017 23:10
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https://www.facebook.com/ato.news/posts/1802155369795261
23 ноября штаб АТО заявил, что отдельные подразделения ВСУ улучшили тактическое положение на луганском направлении.24 ноября военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Травневое и Гладосово вернули под контроль правительства.28 ноября в штабе АТО заявили о подготовке боевиками диверсий в районе Травневого, Гладосово и Доломитного.7 декабря в Травневом подключили к электричеству две улицы, а также восстановили дорогу. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский поручил до Нового года выплатить жителям освобожденных поселков долги по пенсиям, накопившиеся в связи с оккупацией.
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