Работы по восстановлению электроснабжения в прифронтовых Травневом и Гладосово проводились в присутствии представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ, сообщили в штабе АТО. Спасатели и электрики работали в координации с военными и наблюдателями ОБСЕ Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "Во время проведения ремонтно-восстановительных работ присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ. Новогодние и рождественские праздники жители прифронтовых населенных пунктов будут встречать при полном освещении", – отметили украинские военные.В ВСУ подчеркнули, что помогают гражданскому населению, восстанавливая социальную инфраструктуру и частные дома, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1802155369795261 23 ноября штаб АТО заявил, что отдельные подразделения ВСУ улучшили тактическое положение на луганском направлении.24 ноября военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Травневое и Гладосово вернули под контроль правительства.28 ноября в штабе АТО заявили о подготовке боевиками диверсий в районе Травневого, Гладосово и Доломитного.7 декабря в Травневом подключили к электричеству две улицы, а также восстановили дорогу. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский поручил до Нового года выплатить жителям освобожденных поселков долги по пенсиям, накопившиеся в связи с оккупацией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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