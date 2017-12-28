"Русскоязычные украинцы" не есть едиными ни социологически, ни этнически, ни культурно,передает со ссылкой на .

Об этом в интервью сказала писательница Оксана Забужко.

"Не люблю употреблять "русскоязычность" как квалификационный знак. Это - огрубление реальной ситуации, и не совсем невинное. Получается, что "русскоязычные" - это какое-то объединенное общим интересом единое, гомогенное общество. Но это совсем не так." Русскоязычные украинцы" не являются едиными ни социологически, ни этнически, ни культурно - не более, чем, скажем, "бородатые" или "голубоглазые ". Их, кстати, никто и не исследовал, как общество, это все с потолка взято. Товарищ Путин сказал, что у нас "17000000", вместо 17 процентов русскоязычных, и мы то и дело за ним бездумно повторяем, что "пол-Украины говорит на русском". И, мол, не дай Господь дискриминировать ", - сказала писательница.

Русскоязычная среда в Украине не изучено, отмечает Оксана Забужко:

"Кто изучал их языковую идентичность? Кто профессионально" оценивал "их русский - насколько она русская, насколько" пиджин ", насколько" рабочая ", насколько" кухонная "? Кто спрашивал, на каком языке говорили их родители и деды? Я бы здесь танцевала от 1933 года. Потому что понятно, что, например, внуки русифицированных во втором или третьем поколении, потомки жертв Голодомора, - с потомками колониальной администрации, привезенной или местной, - вряд ли будут иметь общий интерес в сохранении русскоязычности украинского информпространства. И их языковые приоритеты, и языковые прогнозы на будущее детей тоже могут быть разными. Но слышим только подпертых Путиным "представителей колониальной администрации" разных мастей, которые настаивают на дальнейшем сохранении своего привилегированного положения в отношении к автохтонам - тех, кому русский как при УССР, так и, чего греха скрывать, в независимой Украине, обеспечивала статус "белого человека".

А остальных так называемых "русскоязычных" в Украине не слышат, хотя они являются статистическим большинством и периодически подают голос.

"Они продемонстрировали свою позицию во время так называемой "русской весны". Писали Путину письма: "Не надо меня защищать". Эти люди чувствуют себя не "белыми колонизаторами", а таки украинскими гражданами, и следовательно настаивают на едином государственном языке и отдают детей в украинские школы - и в языковых дискуссиях, как правило, не участвуют.

Поэтому накрывать всех одним зонтом - это манипуляция. Это и есть информационная война: когда вы начинаете повторять за врагом, а значит, видеть мир его глазами", - подытожила писательница.

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