С 13 ноября расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в Палате представителей переходит в режим публичных слушаний в прямом эфире.

Исторически редкая и длительная процедура заключается в том, чтобы выяснить, не злоупотреблял ли президент своим служебным положением с личной или политической выгодой, подталкивая иностранное правительство к расследованию против своих противников, и являются ли эти действия непоправимыми преступлениями.

В частности, Трамп просил Владимира Зеленского поручить провести расследование демократов и его потенциального оппонента на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

В 9 часов утра по местному времени (16:00 по Киеву) первым, кто будет давать показания, станет временный поверенный в делах Украины Уильям Тейлор.

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