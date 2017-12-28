Я сразу хочу принести извинения читателям, что мне приходится писать нелицеприятные, вероятно, циничные вещи, да еще и с фото. Но это война. Она не может быть приглаженной или чистой, как первый снег. Война — это страшные вещи. От обнуления морали, до цинизма мимикрии, от крови и пропаганды, от своих, которые у каждого свои, до… В общем, на войне есть две стороны: свои и враги.

Тот, кто посредине — цель. На войне нельзя написать красиво о мерзости, как бы ты не старался. Война не терпит эмпатии. Кто-то не согласится. Я много слышу «понять, простить и отпустить», «они же дети», «и все же русские нам братья». Эти люди просто не видели войну, ну, или преследуют личные цели. Среди тех, кого мы называем «враг», их родные, знакомые, дети, граждане РФ. У тех, кто видел войну, нет эмпатии. Есть фронт, тыл, раненные, погибшие и бой. Бой до победы. Именно за тех, кого мы провожаем в последний путь, мы должны пройти до конца. И победа, она не только в поднятии флага или установлении гражданственности на деоккупированной территории, она в изменении сознания страны, общества, которое за время войны должно окрепнуть и повзрослеть. Все остальное от лукавого.

Если на войне не поднимать и не проговаривать все темы, которые возникают внутри страны, в оккупации или на фронте — потерпеть поражение. Эти темы поднимет соперник и повернет против нас. Это уже не раз доказано зеркальным отображением ситуаций пропагандой раша-СМИ.

Иногда темы, проблемы оккупации, войны и происходящего в обществе сбивают с ног. Это понятно. Мы цивилизованное общество, мы даже в мыслях не можем допустить то, что происходит в России и на оккупированных нею территориях.

Вот в зоне оккупации гибнет много мирных граждан. Гибнут они не от обстрелов, нет. На дорогах, в походе в ближайший лесок за грибами или дровами, в ставках, на рыбалке. Почему? Просто за все время проживания в Украине эти люди, как и все мы, привыкли к свободе. Она странная и иллюзорная, эта самая свобода. Для людей на Донбассе слово «свобода» это раздражитель. Они видят в ней только партии и символизм. Они не задумываются, что передвижение на рыбалку к любимому месту это тоже свобода. И свобода выбора товара в магазине, и свобода получать пенсии, и свобода читать любые СМИ, и свобода поехать в любом направлении. Эти банальные вещи не ассоциируются со свободой до тех пор, пока их не ограничивают. И человек, оставшись в оккупации, не понимает, почему нельзя жить, как раньше, ездить куда хочу, рыбалить, собирать грибы, жарить шашлык. Не понимает и идет. И погибает!

Поэтому мы обязаны писать обо всем. Это наш фронт. И плохое, страшное, нелепое, сюрреалистическое, апокалиптическое, проблемное, это только лишь обнаружение болезни, ее констатация. Ну, как увидеть микроба в микроскоп. Увидеть и понять, что делать, а не ложиться и умирать. Вырабатывать иммунитет, искать лекарства и пути лечения. Информация — это и бой, и поиск, и препарирование.

И поднятая тема, это только лишь путь к осознанию, поиску и диалогу. Странно, что это понимают в зоне оккупации проукраински настроенные граждане. Человек-совок, где бы он не находился и под какой аватаркой в соцсетях не прятался, тут же вспыхнет — не имеете права. И укажет путь — вы должны и обязаны делать вот так. На войне так не получается. На войне ты либо рисуешь минное поле и составляешь карты прохода, блокпостов, вражеских окопов, либо посылаешь бойцов на смерть. Укрыв от них информацию. Поэтому так много тем. Это только лишь карта войны. Не более. И видя ее, эти минные поля и вражеские окопы в школах, в больницах, между чиновников, законов, между пропагандистов и коллаборантов, террористов и манкуртов, между своих и чужих, можно сработать на опережение и не дать какой–либо проблеме удивить, заразить большее пространство, чем уже пораженное. Линия фронта проходит сейчас везде. От казнокрадов, от коррупционеров, от чужих, мимикрирующих под своих, от врагов, от заблудившихся в пропаганде. Чаще только какие-либо острые и мало проговариваемые темы просят поднять проукраинские граждане, живущие в оккупации. Их немного. Очень не много. Но они есть. И они видят эту войну под разными углами с теми, кто сидит в тылу. Одна из острых и шокирующих тем, была поднята нами в материале «Жизнь в ОРДЛО ужасает подробностями».

Жители Макеевки, Дебальцево, Горловки, Донецка сейчас видят чуть-чуть больше других тыловых городов, ну, и уж больше чем мы. Именно здесь базируются «ихтамнеты». Конечно же «ихтамнетами» напичкан весь оккупированный регион. Как я уже писала, из-за недобора местных жителей, РФ все больше и больше укомплектовывает «народную милицию» ОРДЛО «ихтамнетами». Ситуация, в количественном составе террористов, это 35 % местных жителей ОРДЛО, остальное частные армии, регулярные части и добровольцы, граждане РФ, и других стран-Италия, Беларусь, Литва, Латвия. Больше только здесь, близко линии фронта и «узкоглазых шахтеров», углебуров или бурятопроходчиков.

Среди добровольцев, прибывших из России, которых поставляет так называемая общественная организация «Союз добровольце Донбасса», почему-то находящаяся в РФ, и которая, как мы знаем из их СМИ, «не принимает участия в гражданской войне на Донбассе», 80% людей с судимостью, куполами, звездами и другими атрибутами зоны: СПИД, туберкулез.

Холод, голод и прочие приобретения «русского мира» дают на Донбассе о себе знать неконтролируемыми вспышками заболеваний: легочная вирусная пневмония, туберкулез.

В ОРДЛО с начала оккупации закрыты почти все специализированные клиники (тубдиспансеры). Больные туберкулезом не выявляются и не получают лечения. Распространение болезни не контролируется, больные не учитываются. Многие просто не обращаются в больницу, размышляя, ну, кашляю, ну курю, ну, простыл.

Буряты и другие русские граждане, особенно экс-зэка, принесли на Донбасс много «традиций». Эти «традиции» еще выстрелят после реинтеграции и деоккупации, эпидемиями, массовыми проблемами, изменениями в социуме, вот именно следовательно мы все это проговариваем. Видеть проблему заранее намного лучше, ведь можно к ее решению подойти обоснованно и подготовится лекарствами, специалистами, и прочим. Умалчивать проблему, значит поставить под удар наших солдат, переселенцев, которые захотят вернутся, вероятно и миротворцев. Человек-совок на это пойдет. У него узкое личное пространство, его волнует только личное, но я вижу, что людей, мыслящих масштабами страны, намного больше. Для них и пишу!

Одна из традиций «ихтамнетов», распространившихся в ОРДЛО, это специфические блюда. Как же тяжело подбирать толерантные слова к нетолерантным вещам. Сразу скажу, и до войны те, кто болел на Донбассе туберкулезом так же «лечились». Но, только вот теперь, это уже не «лечение», а обыденность. Ну, как нарезать колбаски. Да, я имею в виду использование в пищу братьев наших меньших, самых незащищенных существ на земле — животных, а именно, собак и котов. Крысы, то уже такое, «по мелочи». Ну, и еще каннибализм. Но это, слава Богу, пока не массовые случаи между «опочления», местных жителей и «ихтамнетов». Хотя, наличие подобных вещей уже фиксируется «народной милицией» ОРДЛО. Приходится верить их сводкам и протоколам патологоанатомов.

Понятное дело, что в случае с животными, здесь тоже могут возникнуть баталии между социума. Для меня это дикость, варварство, но, могут найтись и те, кто напишет «вы демонизируете русских», «вы демонизируете народ Донбасса», «вы варвар и пропагандист, а в поедании собак нет ничего противоправного, вот в Китае». Да, хотя в Африке. Донбасс — это Украина. И статья за жестокое обращение с животными в нашем мире, это уровень цивилизованного общества.

На фото «русский мир», «русский брат». Просто подумайте над этим. Русское убивает! А «народ Донбасса»… Пусть ответят сами — вы за это воевали, да, земляки?

П.С. Уважаемые любители кричать «там все такие». Почитайте-ка лучше материалы про массовые срывы лугандонских флаго-тряпок. Донбасс, в его оккупированной части, разный, как и мы все. И писать о родном крае, гибнущем в оккупации, очень тяжело, морально. И хочется писать о патриотах, но в условиях НКВД, дня чекиста, празднуемого в ОРДЛО, ФСБ и доносчиков, это предательство. На фото «ихтамнет», и я помню, до холода в спине, до кончиков нервов — Русское убивает!

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