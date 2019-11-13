|Глава Пентагона назвал Россию и Китай главными угрозами для США
|13.11.2019 09:15
|
Россия и Китай — самые серьезные угрозы для безопасности США, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Его слова приводятся на сайте ведомства.(function() })();
«Национальная стратегия обороны США основывается на возвращении конкуренции великих держав», — сказано в сообщении.
При этом в ведомстве отмечают, что наращивание военного потенциала делает Китай более серьезной угрозой по сравнению с Россией.
В июле директор разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что Москва представляет угрозу для Вашингтона в краткосрочной перспективе, а Пекин — в долгосрочной.
Поделитесь статьей с друзьями