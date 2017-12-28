Пострадавший в драке парень едва не лишился жизни

Об этом рассказала ТСН сестра одного из потерпевших Анастасия.

По словам девушки, ее брат пришел в ночной клуб около часа ночи вместе с друзьями. Через пару часов, когда уже собрался уходить, увидел драку на выходе из заведения.

"Когда брат доставал номерок (в гардеробе в куртке), у него упала сумочка-банан. Он наклонился, и его затащили в драку, сразу ударили в лицо, он упал, и его начали бить. Они остановились только потому, что кто-то вызвал полицию", - рассказала Анастасия.

После избиения парня доставили в больницу, проведя обследование, медики диагностировали у него сотрясение и ушиб мозга. Кроме того, у него оказались сломаны нос и верхняя челюсть, выбиты два зуба.

Местные жители рассказали, что подобный случай с избиением - далеко не первый в клубе.

Напомним, в ночь на 16 декабря в центре Киева в пиццерии на улице Крещатик, 12 произошла драка между персоналом и посетителями заведения.