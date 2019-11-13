Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Куча циклонов и атмосферных фронтов гуляют по Европе. В Украине один фронт вчера проскакал и пока притих - погоду будет определять антициклон, следовательно в среду будет преобладать сухая погода, лишь на крайнем западе пройдет дождь. Да и притих - не совсем то слово. Поэтому осадков хотя и не ожидается, а вот ветер как раз разгуляется - будьте осторожны при штормовых юго-восточных порывах", - отметила она.

По словам синоптика, температура воздуха 13 ноября составит +11 + 15 градусов, на юге и западе +14 +19 градусов, в Крыму до +20 градусов.

В Киеве в среду будет сухо, очень ветрено, днем ​​+12 + 14 градусов, добавила она.

"До конца недели в Украине существенные осадки не предусматриваются, воздух будет бодрить свежестью, однако серьезных холодов пока не видно. Более существенно похолодание придет ориентировочно с 20 ноября, как раз под Михаила", - отметила Диденко.

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