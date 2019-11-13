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В Перу автобус рухнул в пропасть, 19 жертв
13.11.2019 10:03
В Перу автобус упал в пропасть с высоты около 300 метров Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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