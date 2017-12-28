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Злая шутка: на сессии горсовета в Ирпене гимн Украины прервали гимном России
28.12.2017 23:24
Злая шутка: на сессии горсовета в Ирпене гимн Украины прервали гимном России

Оппоненты городской власти подменили флешку с гимном, чтобы спровоцировать конфликт.

Сегодня во время сессии Ирпенского городского совета гимн Украины был прерван вставкой из российского гимна, информирует еizvestia.com.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

По его словам, оппоненты городской власти подменили флешку с гимном, чтобы спровоцировать конфликт.

«Мы уже подаем соответствующее обращение в СБУ, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом «активист», — говорится в его сообщении.

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