Злая шутка: на сессии горсовета в Ирпене гимн Украины прервали гимном России Оппоненты городской власти подменили флешку с гимном, чтобы спровоцировать конфликт. Сегодня во время сессии Ирпенского городского совета гимн Украины был прерван вставкой из российского гимна, информирует еizvestia.com. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Ирпеня Владимир Карплюк. По его словам, оппоненты городской власти подменили флешку с гимном, чтобы спровоцировать конфликт. «Мы уже подаем соответствующее обращение в СБУ, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом «активист», — говорится в его сообщении. Читайте: В Харькове пророссийско настроенного бывшего депутата вышвырнули из горсовета (ВИДЕО)



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