Сотрудники правоохранительных органов задержали в Офисе президента еще одну подозреваемую в мошенничестве. Об этом пишет Украинская правда .

Национальное антикоррупционное бюро обвиняет бывшего заместителя министра культуры Викторию Лесничую в мошенничестве. Она занимала эту должность с сентября 2010 по октябрь 2011 года.

В начале 2012 году Лесничая руководила заповедником "Киево-Печерская Лавра". В том же году с ней разгорелся скандал. Женщину обвиняли в получении взяток и 10 августа ее уволили из Министерства культуры за грубое нарушение трудового законодательства.

Напомним,

НАБУ задержало на взятке в 150 тысяч долларов США директора департамента публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю.

Так, по данным источника УП, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в Офисе президента.

В частности, она просила 150 тыс. долларов аванса за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз".

Известно, что Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Владимира Зеленского.

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