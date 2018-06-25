Полиция Донецкой области квалифицировала как хулиганство действия
неизвестных, которые разбили в Доброполье памятник погибшему в 2015
году участнику антитеррористической операции Александру Ермакову.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полицейские
разыскивают злоумышленников, повредивших памятник Полицию об этом
проинформировал локальный житель. Памятник был установлен в
городском парке на Аллее памяти.Уголовное производство открыли по
ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Полицейские
разыскивают злоумышленников.Вооруженный конфликт в Донецкой и
Луганской областях между украинской армией и пророссийскими
боевиками начался в апреле 2014 года. С этого
времени правительственные силы проводили на Донбассе
антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО
официально завершилась, вместо нее началась операция
Объединенных сил.
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