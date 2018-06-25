Полиция Донецкой области квалифицировала как хулиганство действия неизвестных, которые разбили в Доброполье памятник погибшему в 2015 году участнику антитеррористической операции Александру Ермакову. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полицейские разыскивают злоумышленников, повредивших памятник Полицию об этом проинформировал локальный житель. Памятник был установлен в городском парке на Аллее памяти.Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Полицейские разыскивают злоумышленников.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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