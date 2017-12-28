Мустафу Тимура Озкана, организатора фотовыставки в Турции, на
которой убили посла РФ в Турции Андрея Карлова, арестовали второй
раз в 2017 году. Карлова убили в декабре 2016 года Фото: ЕРА Под
стражу фигурант расследования взят после судебных
разбирательств.Издание отмечает, что Озкана уже арестовывали 11
января, но освободили с условием судебного контроля.Посол РФ в
Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года
на открытии фотовыставки в центре современного искусства Анкары.В
российского дипломата стрелял сотрудник турецкой полиции Мевлют
Мерт Алтынташ. В момент покушения стрелок выкрикнул: "Аллах
Акбар. Мы умираем в Алеппо, ты умрешь
здесь!" Вскоре он был убит сотрудниками
спецподразделения.В июне 2017 года стало известно о пяти
подозреваемых в причастности к убийству.
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