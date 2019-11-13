"Мы зароем вашу коммуняцкую идеологию" - "слуга" Потураев изображает Ленина в Раде
13.11.2019 10:26
Сегодня, 13 ноября, Верховная Рада должна рассмотреть сразу 11 законопроектов о продаже земли. Против чего выступили три фракции и одна депутатская группа. Страсти с утра накалились и в самом парламенте и под его стенами, куда активисты Всеукраинской аграрной рады принесли мертвую свинью в гробу, протестуя таким образом против похорон отечественного животноводства.
А в сессионном зале в это время нардеп "Слуги народа" Никита Потураев занял трибуну.
"Мы сегодня закопаем вашу коммуняцкую идеологию окончательно!", - кричит с трибуны Рады нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, стуча кулаком.
Депутаты правящей партии столпились у трибуны еще до начала заседания и не отходят от нее.
"Сегодня Украина окончательно похоронит коммунизм! Мы покончим с Лениным и людоедом Сталиным, которые отобрали у украинцев землю. Сегодня мы покончим с потомками Ягоды и Берии, с теми, кто устраивал голодомор. Землю людям, землю украинцам!", - кричит в микрофон Потураев.
Потураев сегодня главный застрельщик закона о земле. Он громко кричит с трибуны и приводит в пример Россию, где открыт рынок земли.
"Воры! Воры! Я вас всех знаю! Надо позвать сюда Рябошапку и Сытника, чтобы вас всех поймали!", - надрывается Потураев.
"Нет продаже земли!", - скандируют депутаты "Оппоплатформы".
"Землю - Украине", - вторят на украинском из других фракций.
"Требуем продажи земли!", - пытаются перекричать в "Слуге народа".