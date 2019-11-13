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НАБУ поймало на взятке чиновницу Офиса президента
13.11.2019 10:58
НАБУ задержало руководителя одного из департаментов Офиса президента
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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