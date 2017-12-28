Это четвертый банк, который принял решение об отказе от банковской деятельности.

Национальный банк Украины отозвал лицензию у Кредит Оптима Банка, который решил охотно прекратить банковскую деятельность без ликвидации юридического лица, информирует еizvestia.com.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

В НБУ подчеркивают, что такая процедура стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года Закона Украины Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков, в рамках которого акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации и продолжить работать на рынке финансовых услуг или проводить другие виды хозяйственной деятельности.

Регулятор отметил, что Кредит Оптима Банк стал четвертым банком, который принял решение об отказе от банковской деятельности.

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Напомним, Национальный банк Украины отозвал лицензии у Апекс-Банка и Промышленно-финансового банка в связи с добровольным прекращением этими финучреждениями банковской деятельности.

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