Партия "Единая Россия" записала новогодний ролик, в котором девочка рассказывает Деду Морозу, как хорошо ей стало жить в 2017 году и что в ее школе построили спортзал, а в населенном пункте – дом культуры. Затем она уточняет, что все это было сделано после отправленного в "Единую Россию" письма. Параллельно в комнате работает телевизор, в котором президент России Владимир Путин говорит, что баллотируется в президенты. На вопрос Деда Мороза, чего девочка хочет на следующий день, она просит сделать главой государства Путина, который "поможет" Деду Морозу исполнять желания. Ролик 28 декабря опубликовала "Единая Россия" на своем канале в YouTube. | "Единая Россия" утверждает, что дети загадывают себе на Новый год президента Путина Скриншот: Единая Страна / YouTube Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Путин объявил о намерении баллотироваться 6 декабря. Партия "Единая Россия" поприветствовала его решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца. 26 декабря инициативная группа официально выдвинула Путина кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года. Согласно российскому законодательству, для самовыдвижения кандидату нужны подписи не менее 500 граждан, обладающих избирательным правом. Сам Путин на встречу с группой поддержки не пришел, отдав предпочтение елке в Кремле.видео Видео: Единая Страна / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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