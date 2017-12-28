"Единая Россия" опубликовала предвыборный ролик, в котором девочка просит Деда Мороза сделать Путина президентом. Видео
28.12.2017 23:40
Партия "Единая Россия" записала новогодний ролик, в котором девочка
рассказывает Деду Морозу, как хорошо ей стало жить в 2017 году и
что в ее школе построили спортзал, а в населенном пункте – дом
культуры. Затем она уточняет, что все это было сделано после
отправленного в "Единую Россию" письма. Параллельно в комнате
работает телевизор, в котором президент России Владимир Путин
говорит, что баллотируется в президенты. На вопрос Деда Мороза,
чего девочка хочет на следующий день, она просит сделать главой
государства Путина, который "поможет" Деду Морозу исполнять
желания. Ролик 28 декабря опубликовала "Единая Россия" на своем
канале в YouTube. | "Единая Россия" утверждает, что дети
загадывают себе на Новый год президента Путина Скриншот: Единая
Страна / YouTube Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта
2018 года.Путин объявил о намерении баллотироваться 6
декабря. Партия "Единая Россия" поприветствовала его
решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца. 26
декабря инициативная группа официально выдвинула Путина
кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года.
Согласно российскому законодательству, для самовыдвижения кандидату
нужны подписи не менее 500 граждан, обладающих избирательным
правом. Сам Путин на встречу с группой поддержки не
пришел, отдав предпочтение елке в Кремле.видео
Видео: Единая Страна / YouTube