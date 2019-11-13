Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, лишь на Закарпатье днем ​​небольшой дождь. Ночью и утром на Левобережье страны туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в западных областях и на побережье морей до 11°, днем ​​10-15°, на крайнем юге и Закарпатье до 18°, на востоке страны и севере Левобережья ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области также без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 5-7° тепла, днем ​​12-14°, на Киевщине ночью 3-8° тепла, днем ​​10-15°.

Согласно прогнозу на 14-15 ноября, в Украине осадков не ожидается, лишь на Закарпатье и Прикарпатье 14 ноября кое-где небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, 14 ноября в Украине, 15 ноября на Левобережье кое-где порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях и на юге страны ночью 4-9°, днем ​​11-16°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, в восточных областях до 3° мороза, днем ​​8-13° тепла.

В столичном регионе 14-15 ноября без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​14 ноября кое-где порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​8-13° тепла.

В Украине 16-17 ноября осадки не прогнозируются. Температура ночью 1-7°, на побережье морей до 11° тепла, на Левобережье кое-где 0-3° мороза; днем 6-12° тепла, в южной части и западных областях 10-16°, на Закарпатье до 19°.

На Киевщине 16-17 ноября без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​6-11°.

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