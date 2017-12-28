Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в 2018 году перед ним стоит много задач: от изменений в криминальной полиции и замены всех оставшихся МРЭО сервисными центрами до создания вертолетной службы спасения. Аваков: Хотелось бы, чтобы каждый на своем месте делал то, что должен, как бы ни было тяжело Фото: mvs.gov.ua "Хотелось бы, чтобы каждый на своем месте делал то, что должен, как бы ни было тяжело. Передо мной, как министром, в 2018-м – много конкретных задач: от изменений в криминальной полиции и полной, 100-процентной реализации доктрины сервисных центров вместо МРЭО (Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Госинспекции безопасности дорожного движения. – ) до создания (это новация) новой государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации", – рассказал он.Вертолеты в ходе спасательных операций может использовать Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины. В апреле 2015 года тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщал, что у ведомства есть только два вертолета вместо необходимых 12. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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