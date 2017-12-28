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Аваков сообщил, что в 2018 году в Украине может появиться вертолетная служба спасения
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28.12.2017 23:48
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в 2018 году
перед ним стоит много задач: от изменений в криминальной полиции и
замены всех оставшихся МРЭО сервисными центрами до создания
вертолетной службы спасения. Аваков: Хотелось бы, чтобы каждый на
своем месте делал то, что должен, как бы ни было тяжело Фото:
mvs.gov.ua "Хотелось бы, чтобы каждый на своем месте делал то, что
должен, как бы ни было тяжело. Передо мной, как министром, в 2018-м
– много конкретных задач: от изменений в криминальной полиции и
полной, 100-процентной реализации доктрины сервисных центров вместо
МРЭО (Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов
Госинспекции безопасности дорожного движения. – ) до создания
(это новация) новой государственной системы вертолетной службы
спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации", – рассказал
он.Вертолеты в ходе спасательных операций может использовать
Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины. В апреле 2015 года
тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщал, что у
ведомства есть только два вертолета вместо необходимых 12.
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