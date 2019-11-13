|Рябошапка решил попробовать посадить Шария
|13.11.2019 11:23
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Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрение блогеру и журналисту Анатолию Шарию, передает портал
Подозрение выписано по делу, в рамках которого Шарий находился в розыске в Украине с 2011 года. Весной этого года суд постановил отправить дело на дорасследование и снять журналиста с розыска.
После этого, по информации Шария, генпрокурор Руслан Рябошапка поручил заняться этим делом прокурору Киева.
Также он сообщил, что в конце сентября контрразведка СБУ внесла в свою базу главреда "Шарий.нет" Ольгу Шарий. В случае, если она прилетит в Украину, ее обязаны поймать и допросить в СБУ.
Отметим, что "Партия Шария" получила 3,1% голосов избирателей на выборах в Верховную Раду согласно результатам