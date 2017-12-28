|Украинский консул прокомментировал ДТП с фурой в Германии
|28.12.2017 23:50
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Украинский водитель фуры, который протаранил в Германии полицейский автомобиль, находится в СИЗО города Менхенгладбах,передает со ссылкой на .
Об этом сообщил генеральный консул Украины в Дюссельдорфе Владислав Егоров.
"Он находится в Менхенгладбахе. Ведется следствие", - отметил генконсул.
По его словам, работники дипмиссии узнали о происшествии из СМИ, после чего сами немедленно связались с органами правопорядка.
Нетрезвый украинский водитель фуры на автобане 61, Северный Рейн-Вестфалия, протаранил полицейский автомобиль. В результате погибла 23-летняя женщина-полицейский, еще двое полицейских получили тяжелые ранения.
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