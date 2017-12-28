Украинский водитель фуры, который протаранил в Германии полицейский автомобиль, находится в СИЗО города Менхенгладбах,передает со ссылкой на .

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Дюссельдорфе Владислав Егоров.

"Он находится в Менхенгладбахе. Ведется следствие", - отметил генконсул.

По его словам, работники дипмиссии узнали о происшествии из СМИ, после чего сами немедленно связались с органами правопорядка.

Нетрезвый украинский водитель фуры на автобане 61, Северный Рейн-Вестфалия, протаранил полицейский автомобиль. В результате погибла 23-летняя женщина-полицейский, еще двое полицейских получили тяжелые ранения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира