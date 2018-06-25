В Николаеве 14-летняя девочка прыгнула с пирса и утонула. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области, передает

"25 июня в 11:19 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о том, что в районе яхт-клуба, в Заводском районе г. Николаева, на реке Южный Буг, девушка прыгнула с пирса для швартовки яхт и исчезла с поверхности воды", - говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия спасатели выяснили, что девочка отдыхала на берегу реки с родителями и друзьями.

По предложению подростка пойти прыгнуть с пирса откликнулась, но сообщила, что не умеет плавать. Девушка сначала села на край пирса, но все же решилась и прыгнула в воду, и почти сразу девушка пошла на дно. Люди, которые видели это своими глазами, позвонили по экстренным номерам.

Поиски ребенка проводились внешним осмотром, с помощью траления и погружением водолазу ГСЧС. В 12:10 водолаз обнаружил тело ребенка и поднял на поверхность. Лодкой погибшую транспортировали на берег и передали медикам, которые констатировали смерть.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов, которые также работали на месте.

Напомним, в Ивано-Франковской области мужчина спас от потопления 3 детей, но сам не смог добраться до берега.

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