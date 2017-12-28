|Жим минометным снарядом. The Guardian оценила работу украинского репортера
|28.12.2017 23:51
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В Топ-25 фотографий 2017 года по версии The Guardian попала работа украинского репортера из Донецка. На фото изображен украинский военный, который выполняет упражнение жим от груди минометным снарядом в импровизированном спортивном зале под Мариуполем.
Автор фото — Сергей Ваганов, уроженец Донецка. С начала войны он переехал жить в Мариуполь.
Фотографию он сделан для фотоагентства EPA еще 16 октября. Для этого он поехал умышленно на позиции украинской армии.
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