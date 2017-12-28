Для киевлян и гостей столицы готовы, которые готовы праздновать Новый год на Софийской площади, подготовили насыщенную развлекательную программу. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января программой предусмотрено:

23:00 - 23:40 - выступление государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины.

23:40 - 23:48 - выступление франко-украинского певца Поля Манандиза.

23:48 - 00:05 - обращение Президента Украины Петра Порошенко к украинцам. Встреча Нового года будет сопровождаться пиротехническим шоу.

00:05 - 01:20 - проект "Диджей с оркестром" - DeluxeSound Dj's and Kyiv Fantastic Orchestra.

01:20 - 01:35 - выступление "KOLA".

01:35 - 02:10 - выступление "Secret Avenue".

02:10 - 03:00 - выступление рок-группы "Epolets".

Ведущими мероприятия будут Владимир Андиевский и Мария Туманова.

Также предусмотрено новогодне-рождественские мероприятия в каждом районе города.

Напомним, что работа столичного метрополитена и наземного пассажирского транспорта в новогоднюю ночь будет продлена на три часа.

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