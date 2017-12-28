Внешнеполитическое ведомство США опубликовало на официальном сайте заявление с призывом к сторонам

Государственный департамент США призвал провести масштабный обмен пленными по системе «всех на всех» на Донбассе, информирует еizvestia.com.

Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства США.

«Этот обмен является шагом к имплементации Минских соглашений. Мы вновь призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства по Минским соглашениям, включительно с реальным обменом задержанными по формуле «всех на всех»; полным прекращением огня; отводом тяжелых вооружений; обеспечением доступ специальной наблюдательной миссии ОБСЕ; гуманитарным доступом в зону конфликта», — подчеркнули в Госдепе.

Напомним, масштабный обмен пленными на Донбассе состоялся 27 декабря. Террористы «ДНР» и «ЛНР» передали Украине 73 пленных. В ответ они должны были получить 306 человек, но 43 – отказались ехать на оккупированные территории.

Читайте: Путин теряет последний шанс в Донбассе, - экс-премьер РФ

Сводка.нет - Новости Украины и Мира