На встрече с народными депутатами от партии "Слуга народа" президент Владимир Зеленский заявил, что к протестам против введения рынка земли причастен олигарх Игорь Коломойский.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

13 ноября, в день голосования, депутаты "Слуги народа" собрались, чтобы поговорить с Зеленским. Президент убеждал нардепов голосовать "за" и объяснял, почему его идея с референдумом по иностранцам - это выигрышная соединение.

По словам присутствующих на встрече нардепов, президент отмечал, что "протесты разгоняет только один человек". Как рассказал один из депутатов "Слуги народа" Экономической правде, речь шла о Коломойском.

Зеленский отметил, что "такие меры оппонентов все равно действуют", и именно из-за рисков распространения протестных настроений он предложил провести референдум о продаже земли иностранцам.

"Слуги" пока остались с "земельным" вопросом наедине", - говорится в статье. "Сейчас после встречи с президентом шансы на то, что законопроект будет проголосован - 50 на 50", - рассказал один из нардепов "Слуги народа".

Отмечается, что другие партии будут голосовать "против".

"Обещание исправить все в земельном законопректе ко второму чтению лично меня не убедило. Я уже это слышал на фракции много раз. Затем на комитетах рубаются правки, в зал выносят практически такой же законопроект, а отсутствие 100% голосов от фракции Слуга Народа компенсируется за счёт голосов Голоса или внефракционных депутатов. Именно тех депутатов, которых своей бездеятельностью защищает от ответственности Рябошапка. Именно по этому утреннее голосование на неполной фракции, в ходе которого я и много людей подняли руки, что у держимся в этом вопросе, не сильно взволновало руководство. Сейчас ведут переговоры с другими фракциями. Посмотрим как пройдёт голосование. К тому же с такой не переустановленной правоохранительной системой и правосудием есть опасения, что честно продажа земли проходить не будет." - Заявил нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков.

"Перерыв в Раде затягивается. После демарша "Голоса", который отказался голосовать за законопроект о земле, "Слуги народа" столкнулись с перспективой провала голосования, с учетом того, что несколько десятков депутатов из фракции президента голосовать за землю не хочет.

Преимущественно, это люди, которых связывают с Коломойским (но не только). Собственно, сейчас идут торги одновременно и с "Голосом" (на фракцию имеет влияние Пинчук, а также западные и грантовские структуры) и с группой Коломойского - на каких условиях те готовы голосовать. Демарш "Голоса" является способом для Пинчука поднять планку требований и выбить большие уступки.

Та же логика и у Коломойского. Зеленского пытаются поставить на шпагат.

И в эту историю президент сам себя затянул, стремясь продавить законопроект о земле, который не приемлет общество", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

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