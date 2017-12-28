Центральная избирательная комиссия РФ разрешила действующему
президенту России Владимиру Путину открыть специальный
избирательный счет для формирования избирательного фонда. 26
декабря инициативная группа официально выдвинула Путина
кандидатом в президенты Фото: EPA ЦИК зарегистрировал и пять
уполномоченных представителей группы. Ими являются Оксана
Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, Андрей Тихомиров и
Надежда Чучелина. Уполномоченным представителем Путина по
финансовым вопросам стала Наталья Орлова.Главе российского
государства разрешили открыть специальный избирательный счет в
"Сбербанке" для формирования избирательного фонда и начать
предвыборную агитацию.Президентские выборы в РФ пройдут 18
марта 2018 года.Путин объявил о намерении баллотироваться 6
декабря. Партия "Единая Россия" поприветствовала его
решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца. 26
декабря инициативная группа официально выдвинула Путина
кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года.
Согласно российскому законодательству, для самовыдвижения кандидату
нужны подписи не менее 500 граждан, обладающих избирательным
правом. Сам Путин на встречу с группой поддержки не
пришел, отдав предпочтение елке в Кремле.Согласно
результатам опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5
декабря, действующего президента на выборах готов поддержать
61% респондентов.
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