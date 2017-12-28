Центральная избирательная комиссия РФ разрешила действующему президенту России Владимиру Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. 26 декабря инициативная группа официально выдвинула Путина кандидатом в президенты Фото: EPA ЦИК зарегистрировал и пять уполномоченных представителей группы. Ими являются Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина. Уполномоченным представителем Путина по финансовым вопросам стала Наталья Орлова.Главе российского государства разрешили открыть специальный избирательный счет в "Сбербанке" для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Путин объявил о намерении баллотироваться 6 декабря. Партия "Единая Россия" поприветствовала его решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца. 26 декабря инициативная группа официально выдвинула Путина кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года. Согласно российскому законодательству, для самовыдвижения кандидату нужны подписи не менее 500 граждан, обладающих избирательным правом. Сам Путин на встречу с группой поддержки не пришел, отдав предпочтение елке в Кремле.Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5 декабря, действующего президента на выборах готов поддержать 61% респондентов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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