Об этом она написала в Facebook.

"Я знаю: об этом у нас не любят говорить публично. Предпочитают оставить в кругу близких друзей и семьи. И вспоминают в лучшем случае тогда, когда уже все прошло. Потому что слишком большой вызов. Я тоже поймала себя на желании закрыться в себе и некоторое время так делала. Но потом поняла: нельзя бояться... Поэтому решила рассказать вам. У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я - начинаю бороться", - написала Мазур.

Она поблагодарила украинских врачей, которые вовремя отправили ее на биопсию, а также семью, друзей и коллег из ТСН.

«Надеюсь на деликатность коллег из других изданий», - написала Мазур.

Также она выразила надежду, что ее признание вдохновит каждую украинскую женщину находить время и проверяться на онкозаболевания.

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