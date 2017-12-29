В результате ДТП с участием пьяного гражданина Украины погибла
немецкая полицейская и получили тяжелые ранения двое ее коллег.
Вчера 23.39 | комментариев: 23-летняя женщина-полицейская, которая
находилась на заднем сиденье автомобиля, погибла на месте Фото: ЕРА
На петлявший по дороге грузовик обратили внимание еще на территории
Нидерландов. Немецкие полицейские ждали его на обочине возле
пограничного города Фирзен со включенными проблесковыми маячками и
аварийной сигнализацией.Когда грузовик подъехал, его занесло
вправо. Он на скорости врезался в полицейский автомобиль, протянув
его 200 метров. Находившаяся на заднем сиденье автомобиля 23-летняя
полицейская погибла на месте. Двое ее коллег получили тяжелые
ранения.Водитель грузовика не пострадал. Его задержали и допросили.
Содержание алкоголя в крови виновника ДТП составило более двух
промилле, что соответствует сильной степени опьянения.
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